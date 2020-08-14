  اصطدام بين سفينتين حربيتين يونانية وتركية

2020/08/14 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر دفاعي يوناني لـ”رويترز” أن اصطداما خفيفا وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية الأربعاء الماضي، خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفا ما جرى بأنه “حادث”.ووقع الحادث بينما كانت سفينة المسح التركية “أوروتش رئيس” تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب عدد من الفرقاطات اليونانية.ويوم الأربعاء، اقتربت إحدى هذه […]

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