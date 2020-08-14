2020/08/14 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غوغل، أن ملايين هواتف أندرويد حول العالم ستحصل على مجموعة جديدة من الميزات العملية والمفيدة.وأشارت غوغل في مدونتها على الإنترنت إلى أن ميزاتها الجديدة ستصل إلى الهواتف الذكية العاملة بأنظمة “أندرويد-6” وأنظمة أندرويد بنسخها الأحدث، وأنه من بين أهم هذه الميزات ستكون ميزة لتنبيه المستخدمين إلى أخطار الزلازل، حيث ستعتمد هذه الميزة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنبيهات من الزلازل وميزات مهمة ستحصل عليها هواتف أندرويد وكالة تقدم الاخبارية.

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