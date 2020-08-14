  المالكي: القضية الفلسطينية فقدت الدعم السني بعد تطبيع الامارات المذل

2020/08/14 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر الامين العام لحركة البشائر النائب ياسر المالكي، الجمعة، ان القضية الفلسطينية فقدت اهم الدعائم السنية بعد التطبيع المذل من الامارات، داعيا القوى الشيعية الى تدعيم وحدتها لمواجهة الضغوط المقبلة.وقال المالكي في تغريدة على “تويتر” انه “‏بعد التطبيع المُذل لدول الخليج مع اللقيطة اسرائيل،يمكن القول ان القضية الفلسطينية فقدت احدى دعامتين اساسيتين […]

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