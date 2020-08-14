2020/08/14 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الأيمريكي، مايك بومبيو، عن تفاصيل “رسالة شخصية” وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نظيره السوري بشار الأسد.وقال بومبيو، إن ترامب وجه “رسالة شخصية” إلى الأسد، في آذار الماضي بشأن الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، الذي اختطف قبل 8 سنوات في سوريا، واقترح حواراً مباشراُ بشأن القضية.وتابع بومبيو، في تصريحات صحفية، أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة شخصية من ترامب إلى الأسد تتضمن مقترحاً للحوار المباشر وكالة تقدم الاخبارية.

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