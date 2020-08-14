سلطة الطيران المدني: فحص PCR لا يشمل الرحلات الداخلية

2020/08/14 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، اشتراطها إجراء المسوحات الطبية على المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق قبل 48 ساعة من موعد الرحلة للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى عدم شمول الرحلات الداخلية.

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