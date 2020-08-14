نصب عراقي “تاريخي”… جاء من فلورنسا الإيطالية واستقر في بغداد بمغامرة ثلاثة نحاتين عراقيين

2020/08/14 | 20:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد يعتبر فن النحت احد اهم الفنون وابرزها في العراق، ولعل شوارع العاصمة بغداد تعد شواهداً على ذلك، حيث تكاد لا تخلو منطقة من احد الاعمال النحتية المهمة التي خلدت عبر تاريخ العراق.نصب الحرية في بغداد الذي اقامه جواد سليم .للتذكير والعبرة pic.twitter.com/mvBsr2OlVG — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 8, 2019 ويعد […]

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