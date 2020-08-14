حقيقة واحدة تنهي الجدل حول مستقبل رونالدو

2020/08/14 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز_دوليةرغم نزول الأنباء الأخيرة المتعلقة بإمكانية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على جماهير يوفنتوس كالصاعقة، جاء رد إدارة النادي أكثر هدوءا، بحسب ما أكدته تقارير إيطالية، اليوم الجمعة.وذكرت صحيفة توتو سبورت القريبة من يوفنتوس، أن النادي نفى الشائعات المنتشرة حول الوداع المزعوم لكريستيانو في الصيف.وأوضحت: "رونالدو هادئ ويريد فريقًا يتمتع بمزيد من الجودة لإعادة بريق يوفنتوس في دوري الأبطال".وأضافت أن النادي واللاعب ووكلائه يثقون في حقيقة واحدة فقط وهي أنه "لن يرحل عن تورينو".وأبرزت الصحيفة أن أندريا أنييلّي رئيس يوفنتوس، كان قد أوضح بالفعل ليلة إقصاء اليوفي من دوري الأبطال أمام ليون، أن رونالدو سيكون أحد أعمدة يوفنتوس في الموسم الجديد.وختمت بأن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس، يفكر في بناء فريقه الجديد حول رونالدو، مشيرة إلى أن النادي سيحاول دعمه بمهاجم مركزي كما حدث في أيامه مع ريال مدريد.كما أكدت سعي يوفنتوس لزيادة فاعلية خط الوسط، وقوته، من أجل تأمين كل الدعم لرونالدو وهجوم

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