تظاهرة في ذي قار للمطالبة باكمال قانون الانتخابات

2020/08/14 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ذي قار خرج الالاف من اهالي ذي قار، الجمعة، بتظاهرة للمطالبة بإكمال قانون الانتخابات النيابية المقرر اجرائها في حزيران المقبل.وقال مراسلنا، ان"الاف المتظاهرين من اقضية ونواحي ذي قار تظاهروا في ساحة الحبوبي، للمطالبة باكمال القانون لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة".واضاف، انهم"طالبوا ايضا باجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وانهاء حالات التزوير التي شهدتها الانتخابات الماضية".

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