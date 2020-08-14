سلطة الطيران المدني تعلن استثناء الرحلات الداخلية من فحص كورونا

2020/08/14 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، الجمعة، اشتراطها إجراء المسوحات الطبية على المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق قبل 48 ساعة من موعد الرحلة للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى عدم شمول الرحلات الداخلية.وقال مدير الإعلام في سلطة الطيران المدني جهاد الدراجي لوكالة الأنباء العراقية، إن "سلطة الطيران اشترطت على المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق، إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة من موعد الرحلة للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا".وأضاف، أن "سلطة الطيران المدني اشترطت عند بداية أزمة كورونا إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين المغادرين والقادمين، لكنها عدلت ذلك واقتصر على القادمين فقط" ، مشيرا إلى أنه "بناء على توجيهات وزارة الصحة والبيئة واللجنة العليا للسلامة الوطنية، ألزمت إجراء الفحوصات على المسافرين المغادرين والقادمين بسبب ارتفاع أعداد الإصابات".وأكد الدراجي، أنه "تم بالأمس اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية لمسافر عراقي وتمت إعادته".وتابع، أن "المسافرين الذين قطعوا تذاكر السفر، ولم يتبق سوى 24 ساعة على موعد سفرهم، فإن بإمكانهم مراجعة المراكز الطبية التي تستقبل المراجعين على مدى الأربع وعشرين ساعة من أجل إجراء فحص كورونا"، لافتا إلى أن "هذا القرار لا يشمل الرحلات الداخلية بين بغداد وأربيل والسليمانية". وأكد مدير الإعلام في سلطة الطيران المدني، أنه "لا يوجد إقبال كبير على السفر في الوقت الحاضر، وأن معظم المسافرين هم من أصحاب الاحتياجات الضرورية أو المرضى المضطرين للسفر".

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