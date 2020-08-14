هجوم عنيف للخزعلي على قرار التطبيع الاماراتي

2020/08/14 | 20:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي اليوم الجمعة، على قرار التطبيع الإماراتي بالقول، سنضرب مخططات تطبيع الصهاينة والمتصهينين وعلى رأسهم ...

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