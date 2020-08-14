من الأرض مقابل السلام.. إلى السلام مقابل تجميد ضم المزيد أرضنا - حاتم الجوهرى

2020/08/14 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى تقدم لنا الإدارة الأمريكية مثالا رائعا على تفعيل التناقضات وإدارتها في الحاضنة العربية لتنفيذ مخططاتها المتعلقة بصفقة القرن، وفرض الهيمنة وتفكيك "مستودع هوية" الذات العربية، ففجأة وبعد تكتيك "الصدمة النفسية الجماعية" مع انفجار بيروت لأهل لبنان، وفي ظل تسخين ملف سد النهضة جنوبا لمصر، والملف الليبي غربا، ومشروع ضم أراضي الفلسطينيين وفق صفقة القرن شرقا، وتسخين شرق المتوسط بأكمله على أساس مناطق النفوذ ......





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