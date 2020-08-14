ساحل البحر - ساطع هاشم

2020/08/14 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم مضت عليَّ الان أياما كاملة يملأها الفراغ وانا اتمشى على ساحل البحر دون ان اراقب نفسي وافعالها واقوالها، انظر الى الأشياء ولا تراني، اتمشى وعيناي معلقتان بالأفق، ومرت ساعات طويلة وانا على هذا الحال ومازلت هكذا في الفراغ ومع الاصوات المفاجئة لحركة مياه البحر، حتى وقع نظري على فتاة تجلس على رمال الساحل وقد تعرّت وتجمع ثوبها تحتها.وتبادر الى ذهني شيئاً ما عن المغزى من استلقاء الانسان عارياً عل ......





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