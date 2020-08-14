40 يومًا على اغتيال الهاشمي ودماء جديدة تلتحق بـ

2020/08/14 | 20:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأربعون يومًا مر على اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وعلى الطريقة العراقية الشعبية التي يعد فيها يوم الأربعين للميت، موعدًا لاستذكاره وزيارة قبره لأول مرة بعد الدفن، استذكرت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق الراحل الهاشمي فيما ركزت على تأخر الإعلان والكشف عن القتلة المتهمين باغتياله.

في ذكرى مرور أربعين يومًا على اغتيال الهاشمي، شهدت محافظة البصرة حادثة مفجعة باغتيال ناشط مدني بـ20 رصاصة

آلاف التغريدات كتبت في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "أربعون يومًا وقاتلك حر"، ورصدها "ألترا عراق"، استعرض من خلالها المغردون مقاطع فيديو سابقة للهاشمي وهو يتحدث عن "السلاح المنفلت"، فيما وصف آخرون الهاشمي بأنه "الجدار الأخير بين الدولة واللادولة والوجع الدائم في أضراس الجماعات المتطرفة".

فيما ذهبت معظم التغريدات إلى تذكير الجهات المعنية وتحديدًا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوعده الذي قطعه للشعب ولزوجة وأطفال الهاشمي، بالكشف عن قتلة الهاشمي، فضلًا عن العبارة التي أخذت حيزًا في مواقع التواصل الاجتماعي حينها عندما أبلغ الكاظمي أرملة الهاشمي خلال زيارة منزله بأن "دم هشام برقبتي".

وفي ذكرى مرور أربعين يومًا على اغتيال الهاشمي، شهدت محافظة البصرة حادثة مفجعة باغتيال ناشط مدني بعشرات الرصاصات، حيث أقدم مجهولون على اغتيال الناشط المدني تحسين أسامة بـ20 إطلاقة نارية، بعدما داهموا مقر شركته المتخصصة بالإنترنت في منطقة الجنينة بشارع البهو، بحسب ما أكدت مصادر محلية.

واقتحمت التغريدات الغاضبة على اغتيال الناشط البصري، الوسم الخاص بذكرى مرور أربعين يومًا على اغتيال هشام، ليغرد الآلاف مطالبين بدماء الهاشمي وأسامة على حد سواء، متهمين الجهة ذاتها بعمليتي الاغتيال.

وكان آخر تصريح حكومي حول قضية الهاشمي، في الثالث من آب/أغسطس الجاري، عندما وصف أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحفي، قضية اغتيال الهاشمي بأنها "معقدة وخيوطها متشابكة".

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