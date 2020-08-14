أغذية مهددة بالمقاطعة والمعلومات الطبية تتضارب.. هل يمكن التقاط عدوى كورونا عن طريق “الأغذية المجمدة المستوردة”؟

2020/08/14 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة على خطى غيرها من المعلومات المتذبذبة وغير الواضحة فيما يخص ملف كورونا، تعيش الدول حول العالم حيرة بشأن إمكانية انتقال العدوى بالفيروس من خلال الأطعمة واللحوم المجمدة، وذلك بعد إعلانين متقاربين في الصين ونيوزيلندا، الامر الذي يتضارب مع البيانات العلمية المسجلة بهذا الشأن.وبينما أعلنت نيوزيلندا عن انتشار جديد للفيروس بعد […]

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