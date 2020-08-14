2020/08/14 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر.وقال الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر”.واضافت، انه “قد تبين أن انطلاقها كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي وكالة تقدم الاخبارية.

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