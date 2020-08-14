الإعلام الأمني: سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/08/14 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

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