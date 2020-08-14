 جبهة الانقاذ تدعو الى وقفة عربية لعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية وتدين التعاون بين الامارات واسرائيل

2020/08/14 | 21:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ادانت جبهة الانقاذ والتنمية ، الجمعة، بروتوكول التعاون بين دولة الامارات واسرائيل، داعية الى وقفة عربية لعدم التفريط بالحقوق العربية الفلسطينية.وقالت الجبهة في بيان تلقته /المعلومة/ ان : الذاكرة العربية الإسلامية لا تحتاج إلى براهين مضافة لسجل التغول الصهيوني ، وهضم حقوق الشعب العربي الفلسطيني ، وليس بعيدا عن الأذهان أن إسرائيل ضربت […]

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