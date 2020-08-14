برشلونة يعلن إصابة أومتيتي بفيروس كورونا

2020/08/14 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي بفيروس كورونا قبل وقت قصير من مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.





وقال النادي في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجراها اللاعبون أمس الخميس، ظهرت إصابة أومتيتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "أومتيتي لا تظهر عليه أي أعراض ويتمتع بصحة جيدة وهو الآن خاضع للعزلة المنزلية".

وأوضح: "النادي أبلغ الجهات الرياضية والصحية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، تم تعقب جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب لإجراء اختبارات فيروس كورونا".

يذكر أن أومتيتي يتواجد في برشلونة ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى لشبونة لخوض منافسات دوري الأبطال.

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