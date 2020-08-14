الإعلام الامني تعلن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/08/14 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ان "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطوا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".

واضاف، انه "قد تبين أن انطلاقها كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة".

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بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطا مدنيا في محافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين اقتحموا مركز انترنت يعود للناشط المدني تحسين أسامة في شارع البهو وسط مدينة ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، الجمعة، 14 آب، 2020، القبض على متهم عنف ابنته في محافظة البصرة.

وقال معن في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "وزارة الداخلية تواصل رصد حالات العنف الاسري فق

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي من داخل محافظة ديالى، الجمعة، قيام مجهولين باضرام النار في قطيع من الاغنام شرق المحافظة.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)،ان "مجهولين اضرموا النار في حظيرة اغنام تضم اكثر من 40 راس غنم في منطقة الندا(50كم شرق بعقو

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