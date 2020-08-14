الخزعلي: نعاهد أحرار العالم ان العراقيين سيكونون الصخرة الصامدة أمام مشروع التطبيع مع اسرائيل

2020/08/14 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال الامين العام لعصائب اهل الحق، الجمعة، 14 آب، 2020، إن العراقيين سيكونون الصخرة الصامدة أمام مشروع التطبيع مع اسرائيل، وهذا ما نعاهد به احرار العالم.

وقال الخزعلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف المذل للعائلة الحاكمة بالإمارات اللاعربية يشكل حلقة من مسلسل الخيانة والعمالة وسنضرب مخططات تطبيع الصهاينة والمتصهينين".

واضاف أن "هناك أنظمة أخرى تقوم بتهيئة المناخ لانبطاحات جديدة وعلى رأسها آل سعود وال سعود بدأوا ببث ثقافة الانفتاح على الصهيونية ليقدموا حلقات أخرى في التطبيع".

وتابع أن "محور المقاومة يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والحوار مع الانظمة العميلة ليس بذي جدوى واللغة الوحيدة لمواجهة هذا التخاذل هو التمسك بالمقاومة".

واشار الخزعلي إلى أن "الإصرار على الدفاع عن قدس الأحرار بالفداء والتضحية بعد أن أعلن عدونا ان هدفه هو تقسيم جسد الامة العربية، مضيفا، نعاهد أحرار العالم ان العراق والعراقيين سيكونون الصخرة الصامدة أمام مشروع التطبيع الفاشل ونعاهد دماء الشهداء على التمسك والثبات حتى إزالة هذه الغدة السرطانية من جسد امتنا العربية".

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