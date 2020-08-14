مجهولون يستهدفون مطار بغداد الدولي بصواريخ

2020/08/14 | 21:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار بغداد الدولي

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