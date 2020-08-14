2020/08/14 | 21:22 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي ، الجمعة، عن تقليص ما اسماها التسلل الليلي لداعش الارهابي على الحدود الساخنة في ديالى بنسبة 85%.
وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي انتشر في 8 قواطع بالغة الاهمية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين خلال الاشهر الاخيرة والتي كانت الى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: قلصنا” التسلل الليلي” لداعش بنسبة 85% على حدود ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي انتشر في 8 قواطع بالغة الاهمية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين خلال الاشهر الاخيرة والتي كانت الى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: قلصنا” التسلل الليلي” لداعش بنسبة 85% على حدود ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: قلصنا” التسلل الليلي” لداعش بنسبة 85% على حدود ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).