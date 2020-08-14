الحشد الشعبي: قلصنا” التسلل الليلي” لداعش بنسبة 85% على حدود ديالى

2020/08/14 | 21:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي ، الجمعة، عن تقليص ما اسماها التسلل الليلي لداعش الارهابي على الحدود الساخنة في ديالى بنسبة 85%.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي انتشر في 8 قواطع بالغة الاهمية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين خلال الاشهر الاخيرة والتي كانت الى […]

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