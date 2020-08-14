2020/08/14 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط اربع حاويات مخالفة للضوابط والتعليمات تم التلاعب بوصف بضاعتها والتهرب من دفع الرسوم الكمركية في منفذي أم قصر الشمالي والأوسط.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارزها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط حاويتين حجم 40 قدم محملتين بمادة (كارتون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تضبط (4) حاويات مخالفة للضوابط والتعليمات في منفذي أم قصر الشمالي والأوسط وكالة تقدم الاخبارية.

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