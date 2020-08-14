بريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكدن ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه

2020/08/14 | 21:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه فيما أعربوا عن تعازيهم إلى الحُكُومة العراقيّة بضحايا الاعتداء.

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