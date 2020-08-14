تشكيلة القمة النارية بين برشلونة وبايرن ميونخ

2020/08/14 | 21:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل البارسا، أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي تجمعهما بعد قليل .تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخ حراسة المرمى: تير شتيجن.الدفاع: ألبا – بيكيه – لينجليه – سيميدو.الوسط: دي يونج – فيدال – بوسكيتس – روبيرتو.الهجوم: ميسي – سواريز.من جانبه، أعلن هانزي […]

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