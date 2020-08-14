خلية الاعلام الامني : استهداف مطار بغداد بصواريخ من منطقة الرضوانية

2020/08/14 | 21:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر .وذكرت في بيان مقتضب تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الجمعة ـ أن انطلاقها كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة.

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