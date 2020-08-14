هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في مطار بغداد

2020/08/14 | 21:42 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الجمعة، أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي استهدفت قاعدة أميركية، من دون خسائر تذكر.وأضافت أن انطلاقها كان من منطقة الرضوانية جنوب

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