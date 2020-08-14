دراسة علمية تحسم الجدل حول أهمية تناول الشاي الساخن في الجو الحار

2020/08/14 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة نشرها موقع “ميرور” البريطاني، أجراها باحثون من جامعة أوتاوا، تأثير تناول المشروبات الساخنة على درجة حرارة الجسم، وأكدت النتائج أن مشروبا ساخنا مثل الشاي، يمكن أن يبردك، لكن في الظروف الجافة فقط.وقال الدكتور أولي جاي، أحد معدي الدراسة: “إذا كنت تشرب مشروبا ساخنا، فإنه ينتج عنه كمية أقل من الحرارة […]

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