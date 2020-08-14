المعدن الاصفر يسجل اول هبوط اسبوعي بـأكثر من 20 دولاراً عند تسوية التعاملات

2020/08/14 | 21:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تراجعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 20 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي.وجاء أداء المعدن النفيس مع قفزة في عوائد سندات الخزانة مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم مجدداً بعد هبوط الذهب بشكل حاد من القمة القياسية التي سجلها في […]

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