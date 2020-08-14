2020/08/14 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر مطلعة بحسب وكالة “رويترز” بأنه تقرر تأجيل مراجعة اتفاق التجارة الأمريكي الصيني التي كانت مقررة اعتبارا من يوم السبت.وأضافت المصادر، أن التأجيل سببه مشكلات تتعلق بالمواعيد، وأنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد.وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن التأجيل راجع إلى استمرار اجتماعات كبار قادة الحزب الشيوعي في بلدة بيداهي الواقعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل مراجعة اتفاق التجارة الأمريكي الصيني وكالة تقدم الاخبارية.

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