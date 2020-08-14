فضيحة تهدد وزارة الصحة.. نادٍ رياضي يعلن سلامة لاعبيه بعد فحوصات “خاطئة” أثبتت اصابتهم!

2020/08/14 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط التشكيكات وعدم الثقة الواسعة التي تواجهها وزارة الصحة، تتوالى المؤشرات التي تعزز عدم الثقة في الاوساط الشعبية تجاه الوزارة، ليأتي اعلان رسمي رياضي يهدد بفضيحة على صعيد دقة الفحوصات الخاصة بكورونا في العراق.وبينما تنتظر الأندية العراقية الضوء الأخضر من خلية الأزمة الحكومية، لعودة التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، […]

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