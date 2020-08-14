أكبر شركات السياحة في العالم ترصد “حجوزات واعدة” لعام 2021.. وتخفيض الاسعار 10% هذا الصيف

2020/08/14 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجلت شركة توي الالمانية، اكبر شركات السياحة في العالم، حجوزات كبيرة وواعدة للعام القادم 2021، منذ فتح الاغلاق.وبين فريتس يوسن، الرئيس التنفيذي للشركة، رد كل شيء يخص الحجوزات السابقة التي الغيت بسبب الالغاء، إلى حد كبير بحلول نهاية تموز (يوليو) الماضي، مضيفا، من دواعي السرور أن عديدا من العملاء قرورا تغيير […]

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