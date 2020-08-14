اسعار النفط الخام تتراجع الى 44.84 دولاراً للبرميل

2020/08/14 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.وفشلت أسعار الخام في الاستفادة من هبوط منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة والذي يعطي إشارات بشأن تراجع إنتاح النفط الأمريكي.وخفضت وكالة الطاقة الدولية من تقديراتها للطلب العالمي على النفط في […]

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