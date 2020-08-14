 وفاة ضابط كبير في كربلاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

2020/08/14 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر امني في كربلاء، الجمعة، بوفاة أحد الضباط الكبار في مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة متأثرا بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ/المعلومة/ أن “العميد احمد الزيدي الذي يعمل في مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا”.وأضاف أن “الزيدي وافته المنية بعد مضاعفات حدثت له بسبب إصابته بالفيروس […]

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