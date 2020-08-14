2020/08/14 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقيقة إنسحاب سلة الميناء ونفط الجنوب صفاء هادي يعود للتدريبات بعد شفائه من الإصابة بغداد- الزمان عاد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي كريليا سوفيتوف الروسي، صفاء هادي، الى التدريبات من جديد بعد شقائه من الاصابة.وقال هادي في تصريح صحفي ان الايام الماضية تعرضت لاصابة اثناء تدريبات كريليا سوفيتوف.واضاف ان الاصابة […]

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