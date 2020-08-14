2020/08/14 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يطمئن على صحة بطل آسيا بالمواي تاي بغداد – الزمان تلقى البطل الدولي صاحب فضية العالم بالمواي تاي وذهبية آسيا مصطفى رعد التكريتي اتصالاً هاتفياً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي للاطمئنان على صحته بعد أصابته بفايروس كورونا.واكد الكعبي في أتصاله بحسب بيان لمكتبه على دعم […]

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