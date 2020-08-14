2020/08/14 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد صلاح الدين يعقد إجتماعاً موسعا ًويقدم تحفظات على فقرات الدوري سامراء – محمد صادق السامرائي عقد الاتحاد الفرعي بمقر مديرية الشباب والرياضة في محافظة صلاح الدين اجتماعاً موسعاً على خلفية قرارات الهيئة التطبيعية بشأن اقامة دوري الدرجة الاول في الخامس عشر من الشهر المقبل ، وتصنيف الاندية ، وبالوقت ذاته مثمنين […]

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