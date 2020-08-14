2020/08/14 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعرضت لعبة “فورت نايت” لعملية حظر وإزالة مزدوجة من متجري تطبيقات آبل وغوغل بلاي، وذلك بعد أن أتاحت اللعبة ميزة تسمح للاعبين الدفع لها مباشرة دون المرور عبر متاجر التطبيقات.ووفقا لشركة “Epic Games” مالكة اللعبة، تم إزالة اللعبة أولا من متجر تطبيقات آبل، وسرعان ما تبعتها غوغل، وتستند الشركتين إلى أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاولت الإنفراد بأرباحها.. تطبيقات آبل وغوغل بلي “تعاقب” وتحذف لعبة قتالية شهيرة من تطبيقاتها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاولت الإنفراد بأرباحها.. تطبيقات آبل وغوغل بلي “تعاقب” وتحذف لعبة قتالية شهيرة من تطبيقاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).