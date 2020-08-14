العراق يدعو فرنسا والمانيا وبريطانيا الى دور فاعل لإيقاف الاعتداءات التركية

2020/08/14 | 22:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد دعت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، فرنسا والمانيا وبريطانيا الى دور فاعل لإيقاف الاعتداءات المُتكرّرة من الجانب التركيّ وسحب قواته المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت/اين نيوز/نسخة منه، ان"وزيرها فؤاد حسين أجرى اتصالات هاتفيّة مع نظيريه جان إيف لودرين وزير الخارجيّة الفرنسيّ، وهايكو ماس وزير الخارجيّة الألمانيّ، وجيمس كليفرلي عضو البرلمان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا كلاً على حدة، وبحث معهم أبرز التطوُّرات السياسيّة والأمنيّة في العراق.وآخرها الاعتداء الأخير الذي قامت به تركيا الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقي".وأعرب الوزير في هذه الاتصالات الثلاثة عن رفضه لما تقوم به تركيا من انتهاكات لحرمة وسيادة العراق، مُديناً الاعتداء الأخير الذي طال منطقة سيدكان في محافظة أربيل بكردستان.ودعا حسين الى"أهمّية أن تضطلع حُكُوماتهم بدور فاعل لإيقاف الاعتداءات المُتكرّرة من الجانب التركيّ، وسحب قواته المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة".وأعرب الوزراء -من جهتهم- عن"تعازيهم إلى الحُكُومة العراقيّة بضحايا هذا الاعتداء، مُؤكّدين تضامُن بلدانهم مع العراق، واستنكارهم لهذا الاعتداء، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والقرارات الدوليّة التي تنظم العلاقات بين دول العالم، واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".انتهى29/ح

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