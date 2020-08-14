بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. جبهة النجيفي تدعو لوقفة عربية

2020/08/14 | 22:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أدانت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، الاتفاق الأخير بين الإمارات وإسرائيل، داعية إلى وقفة عربية، لعدم التفريط بالحقوق العربية الفلسطينية.

وذكر بيان للجبهة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "لا تحتاج الذاكرة العربية الإسلامية إلى براهين مضافة لسجل التغول الصهيوني، وهضم حقوق الشعب العربي الفلسطيني، وليس بعيدًا عن الأذهان أن إسرائيل ضربت مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكل ما يمت إلى الشرعية بصلة عرض الحائط لتؤكد عدوانيتها".

وأضاف البيان "يأتي اليوم الإعلان عن بروتوكول التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أمريكية معلنة، ليؤكد من جديد تمزق الصف العربي وعدم التزامه بمقررات الاتفاقيات العربية، ويعيد مسلسل كامب ديفيد وأوسلو ومخرجاتهما المخيبة للآمال".

وتابع أن "جبهة الإنقاذ والتنمية إذ تؤكد ثوابتها، فإنها تدين هذا الاتفاق، وتدعو إلى وقفة عربية قوامها عدم التفريط بالحقوق العربية الفلسطينية"، مضيفًا "يوم حزين، يثير ذاكرة عربية متخمة بالألم لما فعلته إسرائيل عبر أكثر من سبعين عامًا".

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العلاقات الإسرائيلية الإماراتية إلى العلن

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