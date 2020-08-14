"بلومبيرغ": ترامب خسر 10% من ثروته منذ توليه الرئاسة

2020/08/14 | 23:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية في تقرير نشرته، إلى أن صافي ثروة الرئيس دونالد ترامب انخفض بنحو 300 مليون دولار العام الماضي، بواقع 10% من ثروته التي تقدر بـ3 مليارات دولار.

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