2020/08/14 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا بغداد وبيروت ؟ – عبد الخالق الشاهر بلدان عربيان ، وأقول عربيان كونهما بأغلبية عربية عالية ، ولذلك نص الدستور اللبناني على (لبنان عربي الهوية والانتماء) ويشاركه الدستور السوري بالقول (الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، الشعب في سورية جزء من الامة العربية)، وتتفق على ذلك كل الدساتير العربية أي […]

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