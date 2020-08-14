2020/08/14 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة تعاقب شعباً وتتقاسم الغنائم – طارق الشيخ علي الانصاري في عام 1881 اغتيل الرئيس الامريكي الجمهوري (كارفيلد) من مواطن امريكي لفقدان الاخير فرصة عمل بسبب تقاسم الوظائف على اعضاء الحزب وهذا المؤشر الخطير وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات الذي يضمن العيش الكريم للمواطن تعتمد الحكومة على ادارة الملف […]

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