2020/08/14 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدويـة سامـراء تنظم حملة تعقيم وتعفير لجميع بناياتها الصناعة: صرف الرواتب المدخرة لموظفي الشركات بغداد – الزمان سامراء – محمد صادق السامرائي اعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز عن إطلاق الرواتب المدخرة لموظفي عدد من شركات ومصانع الوزارة في المناطق المحررة.وأكد المكتب الاعلامي للوزارة (صرف الرواتب المدخرة لموظفي كل […]

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