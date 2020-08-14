2020/08/14 | 23:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرسل 3 طائرات عسكرية الى لبنان في 24 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرسل 3 طائرات عسكرية الى لبنان في 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرسل 3 طائرات عسكرية الى لبنان في 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).