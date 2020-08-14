2020/08/14 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر قضائي لبناني، إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز في لبنان وجه اتهامات لـ25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن في قضية انفجار الـ4 من آب الكارثي.وصرح المصدر القضائي بأن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس في مستودع قالت السلطات اللبنانية إنه كان يحتوي على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء اللبناني يوجه اتهامات لـ 25 مسؤول في الجمارك والأمن في قضية المرفأ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء اللبناني يوجه اتهامات لـ 25 مسؤول في الجمارك والأمن في قضية المرفأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).