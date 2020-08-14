مقتل الاعلامية السعودية “عزيزة العمراني” على يد زوجها

2020/08/14 | 23:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقتل الإعلامية السعودية، عزيزة العمراني، على يد زوجها، في منطقة تبوك، شمال المملكة، ردود فعل غاضبة ضد جرائم العنف ضد النساء.وقضت العمراني، وهي نائبة رئيس تحرير صحيفة ”تبوك“ الإلكترونية، يوم الثلاثاء الماضي، على يد زوجها بعد خلافات فيما بينهما انتهت بمقتلها، وفقًا لتقارير محلية.وبعد مرور أيام على إعلان وفاتها، وتشييعها، أمس الخميس، […]

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