2020/08/14 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزاز..بدايات تفضي إلى أرقام ضخمة – عكاب سالم الطاهر هو الاعلامي المعروف سعد عبدالسلام نوري البزاز .وكنيته : ابو الطيب .وشهرته :سعد البزاز . مؤلف الكتب السياسية الستة.وآخرها( الجنرالات آخر من يعلم ) الصادر عام 1996.ينحدر من اسرة ثقافية عريقة. وجده حسن البزاز (1845-1887) الموصلي الخزرجي الازدي […]

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