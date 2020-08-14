2020/08/14 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: موجة حارقة يشهدها العراق بغداد – الزمان توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، عودة الموجة الحارة الحارقة وقالت انها (ربما هي الاشد في تأريخ العراق).واكدت ان عموم مدن البلاد ستشهد بدءا من بداية الاسبوع الجاري موجة شديدة الحرارة وحارقة وبرغم ان درجات الحرارة تسجل حاليا عند […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: موجة حارقة يشهدها العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: موجة حارقة يشهدها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).