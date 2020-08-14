2020/08/14 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاربو المرض الخبيث يستغيثون لتوفير العلاج بابل تعلن الحداد وإرتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا في ديالى وواسط بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 2921 حالة شفاء من كورونا امس .وكشف الموقف الوبائي اليومي عن ارتفاع غير مسبوق في الاصابة بالفايروس منذ اذار الماضي بلغ 4013 في جميع المحافظات […]

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